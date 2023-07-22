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السبت 22 تموز 2023 ساعة 20:31

المدن الاسلامية تنتفض تنديدا بالإساءة للمصحف

المدن الاسلامية تنتفض تنديدا بالإساءة للمصحف
تأتي تلك التظاهرات رفضا للاساءة للقران الكريم في السويد والتي تكررت في الدنمارك ويعيش العالم الاسلامي على صفيح ساخن منذ ايام غضبا واستنكارا لانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية.
 
الجمهورية الاسلامية الايرانية شهدت تحركات شعبية واسعة تدعو الى حماية المقدسات الاسلامية، وانطلقت تظاهرات احتجاجية في العاصمة طهران وكل المحافظات استنكارا للاساءة للمصحف الشريف، كما نظم الايرانيون امام السفارة السويدية تظاهرات حاشدة، مرددين شعارات تدعو السويد للتوقف عن سياستها في حماية المتطرفين المسيئين للاسلام والمسلمين.
 
وفي السياق ذاته اعلنت الخارجية الايرانية ان طهران رفضت تسلم اوراق اعتماد السفيرة السويدية الجديدة حتى تتخذ استوكهولم اجراءات ضد الاساءة للقران الكريم.
 
والى سوريا فقد اعتبر أهالي مدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء في ريفها ان مسؤولية حماية كتاب الله تقع على جميع المسلمين، وطالبوا بتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات.
 
وفي العاصمة اليمنية صنعاء شدد اليمنيون على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد من يستبيحون قدسية المصحف الشريف.
 
وفي غضون ذلك فقد تجمع الالاف في العراق امام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وفرضت قوات الامن طوقا لمنع المتظاهرين من الوصول الى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، ورددوا شعارات منددة بالجريمة النكراء، كما تجمع مئات آخرون وسط ساحة التحرير وسط بغداد نصرة لكتاب الله المجيد.
 
ونظمت وقفات احتجاجية في مدن النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والبصرة ضد حملات الاساءة المتكررة للقران الكريم.
 
وعلى الصعيد الرسمي توالت ردود الافعال، فبعد ان قامت بغداد بطرد السفيرة السويدية وسحب القائم بالاعمال العراقي من ستوكهولم، استدعت الحكومة الاماراتية بدورها القائم باعمال سفارة السويد وابلغته استنكارها الشديد لمواصلة حكومته السماح بالاساءة للقران الكريم، كما استنكرت الخارجية السعودية الاساءة في بيان رسمي، وحذت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حذوها في الادانة وطالبت بالكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.
رقم : 1071223
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