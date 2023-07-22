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السبت 22 تموز 2023 ساعة 20:44

ايران.. غضب شعبي ورسمي تجاه الإساءة للقرآن الكريم

ايران.. غضب شعبي ورسمي تجاه الإساءة للقرآن الكريم
وفي هذا الصدد فقد اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي، ان جميع علماء المسلمين متفقون على انزال أقسى عقوبة بمرتكب هذه الجريمة، واصفا العمل بالحادث المرير والتآمري والخطير ..سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي طالب الحكومة السويدية بتسليم الجاني الى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.
 
واوضح سماحته ان تبني الحكومة السويدية من خلال دعم المجرم، اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واستقطبت كراهية وعداء الدول الاسلامية وشعوبها والعديد من حكوماتهم.
 
ومن جانبه اكد قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن من يسيئون للمقدسات الاسلامية لن يعيشوا بامان وسيلقون جزاءهم عاجلا ام آجلا، هذا فيما استدعت الخارجية الايرانية سفير الدانمارك في طهران وابلغته احتجاج الجمهورية الاسلامية في ايران على الاساءة المتعمدة للقران الكريم.
 
ومن جهته اعلن وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ان ايران لن تستقبل السفير السويدي الجديد، ما لم تتخذ حكومة بلاده اجراءات جادة ضد الشخص المسيء للقرآن الكريم.امير عبداللهيان دعا في جانب اخر الى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للبت في قضية الاساءة للقرآن الكريم.
 
كما شهدت العاصمة الايرانية ومناطق اخرى تظاهرات حاشدة منددة بسياسة السويد والدنمارك في الحريات المزعومة، وطالب المشاركون الغاضبون بمحاسبة الفاعلين ورفع الغطاء عنهم وابعاد المنطقة عن دائرة الاستهداف العقائدي للامم بعناوين هزيلة وفضفاضة.
 
ويشهد العالم العربي والاسلامي احتجاجات متواصلة على خلفية احراق جماعة متطرفة ومعادية للإسلام في الدنمارك واخر في السويد نسخا من القرآن الكريم.
رقم : 1071230
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