عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية

وقال بيان للخارجية الإيرانية أطلع عليه موقع "إسلام تايمز
"، إن "عبد اللهيان وفيدان تحدثا مساء اليوم السبت عبر الهاتف، وأدانا الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".
ونقل البيان عن عبداللهيان قوله "نثمن مواقف تركيا في إدانة إهانة القرآن الكريم ونقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن".
وذكر عبد اللهيان "العلاقات بين البلدين علاقات ودية وأخوية واستراتيجية"، داعياً نظيره التركي لزيارة طهران وأعلن استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "نرحب باقتراح وزير خارجية الإيراني بعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفاً "سأقوم بزيارة لطهران في المستقبل القريب".