عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية

إيران (إسلام تايمز) - اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان على عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن، بشأن الاساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك.