الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 تموز 2023 ساعة 21:09

عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية

عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
وقال بيان للخارجية الإيرانية أطلع عليه موقع "إسلام تايمز"، إن "عبد اللهيان وفيدان تحدثا مساء اليوم السبت عبر الهاتف، وأدانا الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".
ونقل البيان عن عبداللهيان قوله "نثمن مواقف تركيا في إدانة إهانة القرآن الكريم ونقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية في أقرب وقت ممكن".
وذكر عبد اللهيان "العلاقات بين البلدين علاقات ودية وأخوية واستراتيجية"، داعياً نظيره التركي لزيارة طهران وأعلن استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "نرحب باقتراح وزير خارجية الإيراني بعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفاً "سأقوم بزيارة لطهران في المستقبل القريب".
رقم : 1071236
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023
موميكا ليس سوى أداة.. إبحثوا عن المُحرّض
موميكا ليس سوى أداة.. إبحثوا عن المُحرّض
22 تموز 2023
امير عبداللهيان يدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
امير عبداللهيان يدعو الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
22 تموز 2023
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
رئيسي: مفتاح النجاح في مواجهة السلوكيات المنحرفة المنظمة هو التعامل بلطف ولباقة
21 تموز 2023
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
الخارجية الايرانية تستنكر منع واشنطن استضافتها مؤتمر الملاحة البحرية الدولي
21 تموز 2023
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
اعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على الصحراء.. بين مؤيد ومعارض
21 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية