الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 07:59

رئاسات العراق الاربع تعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات

رئاسات العراق الاربع تعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات
وأضاف المصدر ان الرئاسات أدانت خلال الاجتماع، الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، وأبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وناقش الاجتماع ملف قانون الموازنة الاتحادية وضرورة إكمال تعليماتها، ومتابعة المشاريع ونوعيتها، والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي. وفيما يخص الإقليم أكد الاجتماع على تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته.

وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع، على ضرورة تشريع القوانين التي تضمَّنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي ملف المياه، أكد الاجتماع على العمل بمتابعته مع دول المنبع، بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه.

كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة.
مصدر : وكالات
رقم : 1071460
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟