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الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 09:04

اسلامي: اجرينا مفاوضات مع بعض الدول للتعاون المشترك لانشاء مفاعلات نووية بالبلاد

اسلامي: اجرينا مفاوضات مع بعض الدول للتعاون المشترك لانشاء مفاعلات نووية بالبلاد
وقال اسلامي في تصريحه الاحد خلال لقائه مع اعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي بعد زيارة لمفاعل "الشهيد فخري زادة" البحثي ومعرض منجزات الصناعة النووية في البلاد: من اجل ابراز دور الصناعة والتكنولوجيا النووية ، فقد تم إعداد وثيقة رؤية للاعوام العشرين عاما لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، وتم اعتمادها والمصادقة عليها، وهي بمثابة السكة للوصول إلى الوجهة في الصناعة النووية للبلاد.

وتابع: بناءً على المهام الموكلة إليه ، فقد تم بحضور رئيس الجمهورية في 9 نيسان عام 2022، ازاحة الستار عن وثيقة رؤية العشرين عاما القادمة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

واعتبر هذه الوثيقة بانها تشكل المسار المحدد والسكة للوصول إلى الوجهة المتوخاة، وقال: بهذه الوثيقة ، أصبح لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الآن فهم سليم للمسار الذي أمامها داخل وخارج البلاد وتمضي قدمًا في استراتيجية محددة.

وصرح بان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تمكنت من تجربة عام مليء بالحيوية والنشاط والعمل الجاد ، وقال: في العام الماضي كان لدينا 159 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا في المجال النووي، وهو ما يعتبر حدثًا عظيمًا.

وتابع: هذه المسألة أظهرت أن الاتجاه وكذلك الاستراتيجية المحددة كانا صحيحين ، وسنستمر في هذه الحركة خلال العام الحالي.

واشار الى الزيارة التفقدية التي قام بها قائد الثورة الاسلامية لمعرض المنجزات النووية وأضاف: من النقاط المهمة في تصريحات قائد الثورة الاسلامية أنه شدد على تأثير الصناعة النووية في حياة الناس ومصداقيتها الدولية ، فضلا عن الإيمان والروح المعنوية والثقة بالنفس لدى نشطاء هذه الصناعة، على العكس من دعايات البعض ، وأكد أنه على الرغم من كل التهديدات والاغتيالات والعقوبات والضغوط ، فإن الروح المعنوية والثقة بالنفس لعلمائنا في هذه الصناعة ، التي هي على حدود المعرفة ، لم تتضرر.

وصرح مساعد رئيس الجمهورية بان رؤية قائد الثورة للصناعة النووية جعلت منظمة الطاقة الذرية أقوى وأكثر تصميماً من ذي قبل ، وقال: إن من النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع مع قائد الثورة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية، ونحن نسعى بجدية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أنه في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية في البلاد ، فقد أجريت مفاوضات مع دول مختلفة لتنفيذ بعض الأعمال المشتركة ، وأضاف: إجراء آخر تم اتخاذه هو توفير الوقود لمحطات الطاقة النووية خاصة محطات الطاقة الصغيرة. في هذا السياق ، نسعى إلى توطين واستغلال القدرات العلمية للعلماء الإيرانيين.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، في إشارة إلى أهمية استكمال سلسلة الوقود في البلاد: "في العام الماضي ، قمنا بزيادة الطاقة الإنتاجية وعدد المناجم النشطة في البلاد وتمكنا من تشغيل مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء".

وتابع: في العام ونصف العام الماضي قمنا بتوسيع القدرة على تحديد واستغلال المناجم ، لاستكمال سلسلة الوقود.

وقال مساعد رئيس الجمهورية: اليوم ، لا يمكن مقارنة احتياطياتنا من اليورانيوم في البلاد مع الماضي ، اذ لدينا حاليًا 8 مناجم نشطة ، ومن المقرر استغلال 6 مناجم أخرى بحلول نهاية هذا العام. بالإضافة إلى خلق فرص العمل واستخراج اليورانيوم من المناجم ومعالجته بطريقة " heap leaching" ، تدعم هذه المسألة سلسلة العناصر القيمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1071473
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