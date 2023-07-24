مسيّرات القوة الجوية تحلق باقتدار في مناورات "فدائيو الولاية"

وقال العميد علي رضا رودباري انه في المرحلة الرئيسية والمرحلة العملانية لهذه المناورات، ستنفذ عمليات قتالية واستطلاع وحرب إلكترونية بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوة الجوية.

وتابع: ان الطائرات المسيرة والاستطلاعية والمشوشة "كمان 12" ، كرار ، مهاجر 6 ، وآرش، المزودة برؤوس حربية وبحملها انواع معدات الحرب الالكترونية والقنابل المطورة والنقطوية وعبر استخدام مبدأ المباغتة تبادر الى تدمير الأهداف الحيوية للقوات البرتقالية (قوات العدو الافتراضية).

وأضاف: في إطار تنفيذ هذه المرحلة من المناورات ، فإن الطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة لسلاح الجو بحملها منظومات تشويش واستخدام أحدث تقنيات الحرب الإلكترونية ، مع تعطيلها أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات البرتقالية (قوات العدو المفترض) ، توفر مسارًا آمنًا لتنفيذ عمليات الطائرات المسيرة.