روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي

وأفاد مركز العلاقات العامة والمعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بأن وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة التنظيمية للاتحاد الروسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندري ليبوف، في طهران، حيث تباحثا حول التعاون والتفاعل في المحافل الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والاستفادة من تجارب إيران في مجال حماية الأطفال على الانترنت.

وناقش الجانبان التعاون في مجال الطيف الترددي والاستفادة من خبرات البلدين.

ويعقد اليوم الاثنين، رئيس الهيئة التنظيمية الروسية اجتماعا مشتركا مع رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية في إيران، أمير لاجوردي، من أجل توسيع العلاقات الثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسويق منتجات وخدمات الشركات الإيرانية في هذا المجال.

وتأتي زيارة أندري ليبوف لطهران في الوقت الذي استضافت فيه وزارة الاتصالات قبل فترة، اجتماعا لوزراء الاتصالات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمدة يومين، بحضور وزراء ووفود أجنبية رفيعة المستوى.