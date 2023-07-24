الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 10:07

روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي

روسيا وإيران تتعاونان بشكل مشترك في مجال الطيف الترددي
وأفاد مركز العلاقات العامة والمعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بأن وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة التنظيمية للاتحاد الروسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندري ليبوف، في طهران، حيث تباحثا حول التعاون والتفاعل في المحافل الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والاستفادة من تجارب إيران في مجال حماية الأطفال على الانترنت.
 
وناقش الجانبان التعاون في مجال الطيف الترددي والاستفادة من خبرات البلدين.
 
ويعقد اليوم الاثنين، رئيس الهيئة التنظيمية الروسية اجتماعا مشتركا مع رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الراديوية في إيران، أمير لاجوردي، من أجل توسيع العلاقات الثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسويق منتجات وخدمات الشركات الإيرانية في هذا المجال.
 
وتأتي زيارة أندري ليبوف لطهران في الوقت الذي استضافت فيه وزارة الاتصالات قبل فترة، اجتماعا لوزراء الاتصالات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمدة يومين، بحضور وزراء ووفود أجنبية رفيعة المستوى.
رقم : 1071494
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟