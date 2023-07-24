بينهم 4 عسكريين.. 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية بالسودان

اسلام تايمز (السودان) - أسفر تحطم طائرة نقل مدنية من طراز "أنطونوف" مساء الأحد، بمطار بورتسودان في السودان، عن مقتل 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين، فيما نجت طفلة.