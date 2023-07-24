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الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 10:08
بينهم 4 عسكريين.. 9 قتلى في تحطم طائرة نقل مدنية بالسودان
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في تغريدة على حسابها في "تويتر"، أن طائرة النقل المدنية تحطمت نتيجة لعطل فني خلال إقلاعها.
ولم ترد حتى الآن تفاصيل أخرى عن الحادث وهوية القتلى.
وكانت الطائرة النقل المدنية تقل نحو 20 شخصا لحظة تحطمها.
رقم :
1071495
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