حزب الله واصل إقامة المجالس العاشورائية في الهرمل

في منشية الوقف، أقام الحزب مجلس عزاء، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، الذي رأى في كلمة ألقاها أن “الرد على المسيئين لكتاب الله الكريم يكون بتكثيف الدورات القرآنية من تجويد وحفظ وغيرها”.

وتخلل المجلس نشيد نداء العقيدة قدمته فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج)، وقرأ الشيخ طلال المسمار السيرة الحسينية واختتم المجلس بلطمية حسينية.

وفي مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر، تقام المجالس العاشورائية في حضور حشد من الأهالي في داخل المجمع وخارجه ويتخلله لطميات حسينية.

وفي باحة حسينية بلدة المنصورة، تقام المجالس العاشورائية التي ينظمها حزب الله، في حضور حشد من الفاعليات والأهالي.

ويقام مجلس عزاء حسيني حاشد أمام باحة حسينية أبي الفضل العباس (ع)، في حضور حشود من المحبين.