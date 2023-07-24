الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 11:52

محتجون يغلقون مداخل 'الكنيست' واتصالات فاشلة بين الائتلاف والمعارضة

محتجون يغلقون مداخل
ونقلت "وكالة معا الاخبارية" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قولها أن الشرطة حذرت من إغلاق المزيد من الطرق حول الكنيست والمنطقة المحيطة خلال اليوم.
 
وألقت الشرطة القبض على قائد الاحتجاجات ضد ما يسمى بـ"الإصلاح القضائي" موشيه ردمان بالقرب من الكنيست.
 
كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة متظاهرين لإغلاقهم الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد نير بركات.
 
ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم الاثنين.
 
واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.
رقم : 1071521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟