محتجون يغلقون مداخل 'الكنيست' واتصالات فاشلة بين الائتلاف والمعارضة

ونقلت "وكالة معا الاخبارية" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قولها أن الشرطة حذرت من إغلاق المزيد من الطرق حول الكنيست والمنطقة المحيطة خلال اليوم.

وألقت الشرطة القبض على قائد الاحتجاجات ضد ما يسمى بـ"الإصلاح القضائي" موشيه ردمان بالقرب من الكنيست.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة متظاهرين لإغلاقهم الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد نير بركات.

ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم الاثنين.

واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.