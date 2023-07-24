الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 14:35

وزير الثقافة: نطالب الإيسيسكو بإتخاذ موقف رسمي ضد الاساءة للقرآن الكريم

وزير الثقافة: نطالب الإيسيسكو بإتخاذ موقف رسمي ضد الاساءة للقرآن الكريم
وبحسب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، فإن الوزير محمد مهدي إسماعيلي قد أشار اليوم الاثنين 24 تموز/يوليو في رسالة بعثها الى مديرعام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ISECO) "سالم بن محمد المالك" الى انه وبموافقة السويد عبر اصدار ترخيص حكومي رسمي تم حرق المصحف الشريف في السويد معتبرابأن هذا الحدث غير القانوني للغاية تم بدعم من الحكومة السويدية وتسبب في استياء المسلمين في جميع أنحاء العالم.
 
وتابع رسالته مطالبا بإعلان الموقف الرسمي للإيسيسكو وخاصة أمانة اجتماع وزراء الثقافة والتي هي عضو في منظمة الايسيسكو للتعبير عن عدم الرضا والاستياء من حادثة تدنيس القران الكريم واهانة المقدسات الاسلامية.
 
واعرب وزير الثقافة عن يقين معرفته بمدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة بعدم تردده في اتخاذ إجراءات قيمة لمنع أعمال مماثلة في بلدان أخرى ومن أجل سلام الدول الإسلامية.
 
كما اعلن محمد مهدي إسماعيلي عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة اجتماع استثنائي لوزراء الثقافة في الدول الإسلامية بشأن تبني مواقف موحدة ومنسقة بخصوص مسألة تدنيس القرآن الكريم .
 
ويذكر بأن السويد سمحت مجددا يوم الاربعاء الماضي وفي عمل استفزازي للمتظاهرين ولنفس الشخص الذي ارتكب هذا العمل الشنيع من قبل بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم العاصمة السويدية.
 
كما سمحت السويد مجددا لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن الكريم، حيث رخصت سلطاتها للمتطرف والملحد سلوان موميكا (عراقي مقيم في السويد) بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم ركل ومزق واحرق خلالها نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي.
 
ويوم الجمعة الماضية، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تطلق على نفسها اسم "دانسك باتريوتر" (الوطنيون الدنماركيون) على رفع لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
 
ويشار الى ان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (الإيسيسكو / ISECO ) هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تعمل في اطار منظمة التعاون الاسلامي (OIC) منذ عام 1979 على تنسيق وتوسيع التفاعل والتعاون التربوي والعلمي والثقافي المستوحى من أهداف الإسلام وتعاليمه بين الدول الإسلامية.
 
يقع المقر الرئيسي لهذه المنظمة والتي تضم 57 دولة إسلامية بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة الرباط العاصمة المغربية كما تمتلك هذه المنظمة مكتبين إقليميين في الشارقة وطهران.
 
ويذكر بأن الايسيسكو قد وقعت اتفاقيات تعاون مع 114 منظمة ومؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، كما يعتبر اتحاد جامعات العالم الإسلامي مجموعة فرعية من هذه المنظمة.
رقم : 1071546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟