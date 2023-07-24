الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 14:38

اللواء باقري: ليس بإمكان أي عدو أن يخترق المجال الجوي الإيراني

اللواء باقري: ليس بإمكان أي عدو أن يخترق المجال الجوي الإيراني
وقال اللواء محمد باقري على هامش مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية – 11" الجارية في منطقة انارك بمحافظة اصفهان ( وسط): بفضل الله حققت المناورات أهدافها المرسومة ، وتم خلالها استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة وكذلك طائرات النقل والدعم والتزود بالوقود والإسعاف الجوي ، وتمكنت من أداء المهمة الموكلة إليها بشكل جيد ، وتم تنفيذ جميع أنواع التكتيكات من قبل هذه الطائرات.
 
وتطرق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى اجراء مراحل مناورات القوات الجوية، وقال: أجرى رفاقنا في القوات الجوية تدريبات نهار ومساء أمس ، إضافة إلى ذلك، تم إجراء المناورات بنجاح في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، والشمال الشرقي ، والشمال الغربي ، ومناطق أخرى في البلاد صباح اليوم، وتم تقديم هذا التقرير الناجح لهذا التمرين الصباحي.
 
وتابع قائلا: نشكر الله أن القوات الجوية بالجيش، وبالاعتماد على قدراتها المحلية والتدريب النوعي والمهارات الممتازة وكذلك التضيحات والاعمال الجهادية، قد وفرت أمنًا مناسبًا ومقبولًا جدًا لاجواء البلاد من الشمال إلى مضيق هرمز والجزر الثلاث تنب كبرى وتنب صغرى وأبو موسى، وبهذا المستوى من الجهوزية الإيرانية لا يمكن لأي عدو اختراق وانتهاك المجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
 
وأشاد اللواء باقري بمنظمي هذه المناورات، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها قائد القوات الجوية وجميع الرتب الذين نفذوا هذه العمليات القيمة بدقة كبيرة.
 
وتطرق رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى نقاط القوة في سلاح الجو، وقال: أصبحت القوات الجوية مكتفية ذاتيًا في إعادة تدريب وتحسين وتحديث معداتها المهمة والاستراتيجية، بالاعتماد على التزام وخبرة الشباب والعلماء في التعامل مع مؤسسات الصناعة الدفاعية والشركات المعرفية ، ولا يمكن مقارنة قدرات القوات الجوية اليوم بالسنوات والعقود السابقة.
 
وفي الختام أعرب اللواء باقري عن أمله في أن تعزيز قدرات وجاهزية ويقظة سلاح الجو بجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية باستمرار، وقال: ستكون اياما واعدة في المستقبل.
رقم : 1071547
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
22 تموز 2023
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
22 تموز 2023
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
22 تموز 2023
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
تهويد الضفة الغربية والقدس والصمت الدوليّ
22 تموز 2023
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
كيف تأخذ "جنين" الطريق إلى أن تصبح "غزة"؟
22 تموز 2023
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
عملة البريكس المدعومة بالذهب.. من الإطاحة بالدولار إلى النهوض باقتصاديات دول كإيران
22 تموز 2023
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
صدود أوروبا عن ابتسامة أردوغان
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟