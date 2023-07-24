اللواء باقري: ليس بإمكان أي عدو أن يخترق المجال الجوي الإيراني

وقال اللواء محمد باقري على هامش مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية – 11" الجارية في منطقة انارك بمحافظة اصفهان ( وسط): بفضل الله حققت المناورات أهدافها المرسومة ، وتم خلالها استخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة وكذلك طائرات النقل والدعم والتزود بالوقود والإسعاف الجوي ، وتمكنت من أداء المهمة الموكلة إليها بشكل جيد ، وتم تنفيذ جميع أنواع التكتيكات من قبل هذه الطائرات.

وتطرق رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى اجراء مراحل مناورات القوات الجوية، وقال: أجرى رفاقنا في القوات الجوية تدريبات نهار ومساء أمس ، إضافة إلى ذلك، تم إجراء المناورات بنجاح في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، والشمال الشرقي ، والشمال الغربي ، ومناطق أخرى في البلاد صباح اليوم، وتم تقديم هذا التقرير الناجح لهذا التمرين الصباحي.

وتابع قائلا: نشكر الله أن القوات الجوية بالجيش، وبالاعتماد على قدراتها المحلية والتدريب النوعي والمهارات الممتازة وكذلك التضيحات والاعمال الجهادية، قد وفرت أمنًا مناسبًا ومقبولًا جدًا لاجواء البلاد من الشمال إلى مضيق هرمز والجزر الثلاث تنب كبرى وتنب صغرى وأبو موسى، وبهذا المستوى من الجهوزية الإيرانية لا يمكن لأي عدو اختراق وانتهاك المجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشاد اللواء باقري بمنظمي هذه المناورات، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها قائد القوات الجوية وجميع الرتب الذين نفذوا هذه العمليات القيمة بدقة كبيرة.

وتطرق رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى نقاط القوة في سلاح الجو، وقال: أصبحت القوات الجوية مكتفية ذاتيًا في إعادة تدريب وتحسين وتحديث معداتها المهمة والاستراتيجية، بالاعتماد على التزام وخبرة الشباب والعلماء في التعامل مع مؤسسات الصناعة الدفاعية والشركات المعرفية ، ولا يمكن مقارنة قدرات القوات الجوية اليوم بالسنوات والعقود السابقة.

وفي الختام أعرب اللواء باقري عن أمله في أن تعزيز قدرات وجاهزية ويقظة سلاح الجو بجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية باستمرار، وقال: ستكون اياما واعدة في المستقبل.