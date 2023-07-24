عبداللهیان: إيران ترحب بالتقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان

و أضاف أمیرعبداللهیان خلال هذا المؤتمر الذي عقد الیوم الاثنین بعد لقائه وزير خارجية أرمينيا "أرارات ميرزويان" في طهران بان "منطقة جنوب القوقاز تحظى بأهمية بالغة لإيران فنرحب بالتقارب بين دول هذه المنطقة."

و في إشارة إلى محادثاته اليوم مع نظيره الأرمني بشأن محادثات السلام بین أرمينيا وجمهورية أذربيجان، أکد أمیرعبداللهیان بانه لقد انتهى النظام القائم على الحرب وقد أسس النظام القائم على السلام في منطقة القوقاز ، ويتطلب هذا السلام المستدام لغة ودية بين الحكومات والشعوب.

و أضاف بأن إیران ترحب بصيغة 3 زائد 3 بين دول المنطقة وتعلن استعدادها لعقد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه أرمينيا وأذربيجان.

و فيما يتعلق بمفاوضاته مع نظيره الأرمني قال: ناقشنا استخدام قدرات النقل والحاجة إلى إزالة حواجز النقل و أکدنا علی استمرار المحادثات بين الجانبين.

و تابع قائلا: إن إيران وأرمينيا تتجهان للوصول إلى سقف المبادلات التجارية البالغ مليار دولار و زيادته إلى 3 مليارات دولار وقد خطتا خطوات جيدة.