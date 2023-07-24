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الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 15:25

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه خلال ليلة الإثنين 24 تموز/ يوليو، تم تسجيل نشوب 97 حريقاً مسّ الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية في الجزائر.
 
وأبرزت الداخلية أن ولايات بجاية، البويرة، جيجل شهدت الحرائق الأوسع رقعة، بفعل الرياح القوية التي هبّت على هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.
 
وخلّف خروج النيران على السيطرة في بعض المناطق، تسجيل 15 ضحية و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن، خاصة في بلدية فناية بدائرة القصر، وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.
 
وأفادت مصادر محلية من ولاية بجاية، بوفاة عائلة كاملة من 6 أفراد مكونة من الأبوين والأبناء جراء الحرائق. وتثير الصور المنشورة على مواقع التواصل الرعب حيال حجم النيران وسرعة انتشارها وقربها الداهم من المواقع السكنية.
 
ووفق وزارة الداخلية، فقد تم إقحام 7500 عنصر من الحماية المدنية في الميدان، وتسخير 350 شاحنة من مختلف الأحجام، فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالتحكم في أغلبها.
 
وتتواصل حاليا عمليات إخماد الحرائق حاليا في 6 ولايات هي بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، وسكيكدة، حيث تم تجنيد 13 رتل متنقلا، و3050 عنصر من الحماية المدنية، تم تعزيزها صباح أمس بـ12 رتلا متنقل و1200 عنصر إضافي.
 
كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة.
 
وكانت السلطات الجزائرية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، قد أعلنت عن حالة “تأهب قصوى” لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، تفاديا لأي طارئ.
 
وصدر قرار يقضي بالمنع التام “لإقامة جلسات الشواء وأي إشعال للنار داخل أو بجانب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني، تحت أي ظرف كان”، مع تذكير المواطنين بالابتعاد نهائياً عن كل التصرفات التي يمكن أن ينجم عنها نشوب نيران تهدد أمنهم وسلامتهم والثروة الغابية.
 
ولا تزال في الأذهان الكوارث التي سببتها النيران العام الماضي في ولاية الطارف بأقصى شمال شرق البلاد، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة بينها حديقة كانت مليئة بالزوار في منطقة القالة. وفي سنة 2021 أدت الحرائق بمنطقة القبائل لوفاة أكثر من 100 شخص في كارثة لم تعرفها البلاد من قبل.
 
وعكس سنوات سابقة انتقد فيها أداء السلطات بسبب عدم توفر البلاد على وسائل متطورة لمواجهة الحرائق، حصلت الجزائر مؤخرا على طائرات إطفاء روسية، كما يملك الجيش مروحيات قادرة على المساعدة في إخماد النيران.
 
لكن الخطر يبقى كبيرا، خاصة في ولايات الساحل الجزائري التي تستقطب في فصل الصيف ملايين السياح من داخل وخارج البلاد، والتي باتت تعاني سنويا من خطر الحرائق بالنظر لكثافة غطائها الغابي وتداخل المنازل مع الغابات.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه لمواجهة هذه الحرائق، تم مشاركة “7500 فرد للحماية المدنية في الميدان، وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق ما سمح بالتحكم في أغلبها”.
 
وأكدت أن عمليات إخماد الحرائق الجارية في 6 ولايات، هي بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، كانت تعمل بقوة 13 فرقة متنقلة للحماية المدنية و3050 فردا، وتم تعزيزها صباح اليوم بـ12 فرقة أخرى و1200 عنصر إضافي.
رقم : 1071555
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