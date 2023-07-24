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الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 15:27

بايدن لقادة الإحتلال: الإصلاح القضائي مثير للانقسام.. ركزوا على الوحدة

بايدن لقادة الإحتلال: الإصلاح القضائي مثير للانقسام.. ركزوا على الوحدة
وقال بايدن في رسالة نشرها لأول مرة الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، ثم نقلتها لاحقًا وكالة الأنباء الفرنسية من البيت الأبيض: "لا ينبغي لزعماء إسرائيل أن يتسرعوا ويتقدموا في هذا الأمر، فهذا غير منطقي. يجب أن يركزوا على الوحدة وإيجاد توافق."
 
ووفقا له "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، يبدو أن الإصلاح القضائي المقترح أصبح أكثر إثارة للانقسام ، وليس العكس".
 
وتابع بايدن: "بالنظر إلى حجم التهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، فليس من المنطقي أن يسارع قادة إسرائيل في المضي قدما نحو تنفيذ الخطة. على قادة إسرائيل أن يركزوا على حشد كل الناس معًا من أجل التوصل إلى إجماع".
 
ومن المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (اعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.
 
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
 
ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
 
ويشهد كيان الإحتلال سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
رقم : 1071556
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