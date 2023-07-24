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الاثنين 24 تموز 2023 ساعة 17:18

القائد العام للجيش: وجود قوات من خارج المنطقة يقود الى زعزعة أمن المنطقة

القائد العام للجيش: وجود قوات من خارج المنطقة يقود الى زعزعة أمن المنطقة
واعلن اللواء عبد الرحيم موسوي أن جميع البرامج اليومية والليلية للمناورات في مختلف المجالات نفذت بدقة وبسرعة من قبل الطيارين والفنيين الملتزمين والمختصين للقوة الجوية للجيش بالطائرات المأهولة والطائرات المسيرة.
 
وأضاف القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن رسالة هذه المناورات هي رسالة الاستعداد والاقتدار لحماية استقلال الثورة الإسلامية وسلامتها الإقليمية ومباديئها المقدسة ، والحماية الحاسمة لمصالح الأمة العظيمة لإيران ، وتعزيز التعاون الإقليمي والنهوض به كما انها تعد نار غضب ضد أعداء جمهورية إيران الإسلامية.
 
وقال اللواء موسوي: بحمد الله وجهود القادة والطيارين الشباب اللامعين لسلاح الجو تم تنفيذ المراحل المختلفة لهذه المناورات الدورية والسنوي وفق البرامج التدريبية والتنفيذية بحضور قضاة ومقيمين من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء(ص).
 
وتابع ان من أهم نتائج مناورات القوات المسلحة تحسين الجهوزية المعنوية والقتالية ، ومنع الأعداء من أي انتهاك لوحدة أراضي إيران ومصالحها .
 
ورداً على سؤال حول إعلان أمريكا إرسال عدد من المقاتلات وسفينة حربية إلى المنطقة ، قال القائد العام للجيش: الأمريكيون يتواجدون في المنطقة ويترددون فيها منذ سنوات بأوهامهم ، لكن مصير هذه المنطقة لدول المنطقة وأمن المنطقة لن يكون مستقرًا إلا بمشاركة دول المنطقة.
 
وأضاف في الختام إن وجود قوى خارج الإقليم لن يأتي بأي نتيجة سوى خلق حالة من انعدام الأمن وإلحاق الضرر بشعوب ودول المنطقة.
رقم : 1071577
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