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الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 11:04

ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"

ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
وقال العميد آشتياني في كلمة له خلال مراسم تزويد الجيش والحرس الثوري بصواريخ كروز أبو مهدي المهندس: مدى صاروخ ابو مهدي يصل إلى الف كيلومتر وهو يتمتع بقوة تخريبية كبيرة للغاية".
وأضاف "لايمكن رصد صاروخ ابومهدي بسهوله من قبل الرادارات، فقد استخدمنا الذكاء الصناعي في تصميمه"، منوهاً إلى أن صاروخ كروز "أبو مهدي" سيزيد من مدى دفاعاتنا البحرية أضعافًا مقارنة بالماضي.
وأوضح العميد آشتياني: يتميز "أبو مهدي" بـ الدقة والقوة التدميرية الكبيرة للغاية، وعبور العوائق الجغرافية، والتحليق على ارتفاعات منخفضة، والقدرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية للعدو، والهروب من الرادار، واستخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تخطيط مسار الرحلة.
وشدد على أنه "بعد الإنتاج الضخم للصاروخ، سنتمكن من إطلاق النار على أهداف بحرية متحركة للعدو وبسرعة تشغيل قصوى من أعماق الأراضي الإيرانية وأماكن خفية تمامًا وتدمير سفن العدو والفرقاطات والمدمرات".
وسلمت اليوم وزارة الدفاع الايرانية قوات الجيش والحرس الثوري صواريخ كروز أبومهدي المهندس على نطاق واسع، فيما أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش والحرس عن انضمام هذا الصاروخ إلى قوتها الدفاعية.
رقم : 1071733
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