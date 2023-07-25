الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 11:10

اعتقال 3 عناصر خلة بالأمن بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران

اعتقال 3 عناصر خلة بالأمن بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران
وأكد حجة الإسلام إبراهيم حميدي أن الاقتدار والاشراف الاستخباراتي للأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات إنفاذ القانون تقطع الطريق أمام الأفكار الخاطئة لأعضاء الجماعات الإرهابية والمعادية، مشيرا الى ان هؤلاء المعتقلين من اصحاب السوابق ولديهم سجل اسود ضد أمن البلاد.
 
واضاف: هؤلاء الأشخاص عناصر إرهابية مرتبطة بالزمر الإرهابية الصهيونية تم اعتقالهم خلال في عملية أمنية في مدينة كرمان، وأثناء تفتيش مخبأهم، تم العثور على مقاطع فيديو في هواتفهم الجوالة تتعلق بأعمال تخريبية للمتهمين خلال الاضطرابات التي وقعت العام الماضي ، وتم ضبط 16 قنبلة يدوية قوية ومحترفة مع أطقم كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد.
 
واشار رئيس القضاء بمحافظة كرمان الى ان المعتقلين طانو يخخطون لقيان باعمال ارهابية في مناسبات مختلفة مثل ذكر انتصار الثورة الاسلامية والذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وبداية العام الايراني الجديد (نوروز) وذكرى وفاة الامام الخميني (رض) ، بتوجيه من متزعم الزمرة الإرهابية والتي قوبلت برد حاسم من قبل القوات الأمنية.
 
واضاف ممثل السلطة القضائي في محافظة كرمان: إن الخلية الإرهابية المذكورة، وأثناء تلقيها تدريباً متخصصاً في مجال زرع، كانت على استعداد لتفجير مكاتب ومراكز حكومية حساسة ومقبرة شهداء كرمان وتفجير ضريح المجاهد الفريق الحاج قاسم سليماني، وقد تم اعتقالهم من قبل اجهزة الأمن في الوقت المناسب.
 
ونوه حجة الإسلام حميدي الى انه خلال الأشهر القليلة الماضية، قام عناصر هذه الخلية الارهابية بنصب علم الكيان الصهيوني الغاصب ونظام بههليو المقبور في بعض مناطق مدينة كرمان، وأرسلوا مقطع الفيديو الخاص به إلى وسائل الإعلام المعارضة، وهو أيده مسؤول رفيع المستوى في الكيان الصهيوني.
 
وأشار إلى أن تعاون ويقظة الشعب في التعرف على العناصر المعادية للأمن سيكمل جهود قوات الأمن والمخابرات والجيش وإنفاذ القانون، وقال: يتم البت بالملف القضائي بالمتهمين المعتقلين بتهم القيام بتمرد مسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية باستخدام القنابل والأسلحة ، وتشكيل مجموعات تضم أكثر من شخصين لتعكير صفو الامن، وحيازة متفجرات عسكرية، وتخريب وحرق الممتلكات العامة والحكومية، والنشاط الدعائي ضد النظام، وإلاساءة الى المقدسات، وحيازة المشروبات الكحولية.
 
وشدد رئيس القضاء بمحافظة كرمان على أن الجهاز القضائي سوف يبت بحزم بهذا الملف فورا، وسينزل أشد العقوبات بمرتكبي هذه الأفعال الاجرامية.
رقم : 1071735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
25 تموز 2023
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
25 تموز 2023
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
25 تموز 2023
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
25 تموز 2023
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
25 تموز 2023
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
25 تموز 2023
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
24 تموز 2023
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين