الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية

واشار الادميرال علي رضا تنكسيري إلى أهمية صاروخ كروز "أبو مهدي" في تحسين القوة القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، وقال، ان هذا الصاروخ يجعل العدو يبتعد عن سواحلنا.

وأضاف، يمكننا إطلاق صاروخ أبو مهدي من الأعماق وهذا الصاروخ ناجح في مواجهة الحرب الإلكترونية للعدو.

وتابع، يمكن تركيب هذا الصاروخ على السفن وإطلاقه من المنصات الساحلية ويمكن له أن يتبع عدة أهداف و أن يهاجمها من الخلف.

وأكد الادميرال تنكسيري أن سقف طيران هذا الصاروخ منخفض جدًا ومداها عال للغاية مما يجعل من الصعب اعتراضه.

وأضاف، إذا دخلت سفينة إلى عمق ألف كيلومتر وأطلقت صاروخ أبو مهدي بمدى ألف كيلومتر ، يجبر العدو أو حاملة الطائرات علي التراجع بمدى ألف كيلومتر أخرى. وفي هذه الحالة، لن تعمل طائرات حاملة الطائرات هذه و من هذا المنطلق يعد هذا الصاروخ من بين الصواريخ التي تم فرض عقوبات عليها.

وأقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، للوحدات البحرية للجيش والحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، ونائب قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال حمزة علي كاوياني، وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري.

ويعد صاروخ كروز "أبو مهدي" أحد منتجات الصناعة الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ، ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر ، ويمكنه تدمير أي هدف ، وبذلك ضاعفت مدى الدفاع البحري لجمهورية إيران الإسلامية مقارنة بما كان عليه في السابق ويمكن أن يغطي مجموعة واسعة من العمليات.

استخدام متفجرات ذات قوة تدميرية عالية في الرأس الحربي لصاروخ "أبو مهدي" أعطى هذا الصاروخ القدرة على تدمير جميع أنواع البوارج والفرقاطات والمدمرات.

صاروخ "أبو مهدي" يمكن اطلاقه من جميع أنواع القطع الثابتة والمتحركة ، ونظام التوجيه والملاحة له قادر على تحديث الوضع النهائي للهدف أثناء التحليق.

رد الفعل السريع ، وإدارة اختيار الهدف في الميدان ، والالتفاف على دفاعات العدو، والقدرة على الإطلاق من الأعماق؛ هي من بين ميزات صاروخ كروز البحري "أبو مهدي".

يمتلك صاروخ "أبو مهدي" القدرة على التحليق على ارتفاع منخفض وتحت نطاق رادار العدو ، ويمكنه تغيير مساره وارتفاعه حسب التعقيدات الجغرافية وأنظمة دفاع العدو.

هذا الصاروخ هو أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميم مسار طيران الصاروخ في نظام القيادة والتحكم ولديه القدرة على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وكذلك رادار العدو ومواقع دفاعه الجوي ويصيب الهدف من اتجاهات مختلفة.

ميزة أخرى لصاروخ "أبو مهدي" هي استخدام نظام ملاحة متكامل متطور ومحرك قوي يمكن إطلاقه من مناطق وسط البلاد ومن موقع مخفي تمامًا باتجاه الأهداف البحرية المتحركة.

يعتبر صاروخ "أبو مهدي" أول صاروخ كروز بحري ايراني بعيد المدى يستخدم باحث رادار، وهذه التقنية بالإضافة إلى مواجهة أنظمة الحرب الإلكترونية للعدو ، تزيد من تخفي الصاروخ عند اقترابه من الهدف ، بحيث يمكنه مهاجمته كأنه شبح دون أن يلاحظه العدو ، ويحرم العدو من فرصة الرد في الوقت المناسب.

يتمتع نظام إطلاق صاروخ "أبو مهدي" بالقدرة على التحضير والإطلاق في أقصر وقت ويمكنه إطلاق عدة صواريخ على فترات قصيرة ومن اتجاهات مختلفة نحو هدف معين بحيث تصيب هذه الصواريخ الهدف في نفس الوقت.