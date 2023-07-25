العتبة العلوية المقدسة تهيِّئ المساحات الخاصة بإقامة شعيرة المشاعل الحسينية

وقال المهندس المشرف علي الصفار في تصريح للمركز الخبري:" ضمن رعاية العتبة العلوية المقدسة للشعائر الحسينية وضمن برنامج تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لمواكب العزاء الحسيني باشرت كوادر قسم الشؤون الهندسية بعملية إكساء المنطقة المخصصة لشعيرة حمل المشاعل الحسينية في صحن الإمام الحسين (عليه السلام) ضمن أعمال المرحلة الأولى".

وأكّد الصفار، على أن " الهدف من عملية الإكساء الحفاظ على المعالم الخاصة بصحن الإمام الحسين (عليه السلام)، مع توفير أرضية مناسبة لحركة حاملي المشاعل، وقد باشرنا بتنفيذ العمل بدعم وإسناد ميداني من أقسام الآليات وحفظ النظام والشؤون الخدمية والوحدات التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية ".

وأضاف: "المساحة المخصّصة لإقامة الشعيرة قاربت 3 آلاف متر مربع وبكمية رمل 525 متراً مكعبَّاً وبسمك 10- 15سم ، كمرحلة أولى ثم المرحلة الثانية من عملية الإكساء ستكون في شارع الجواهري خدمةً للمواكب المعزية".