الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

وأضاف المصدر ان قوات حرس الحدود الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقا لقناة"المملكة" الأردنية.

وتبين بعد إسقاط الطائرة، أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفقا لمصدر عسكري.

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية".

وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن "إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وكانت تحمل 500 غرام من مادة الكرستال".

وكان الملك الأردني، عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.