الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 13:06

تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني بسماء الخرطوم والدعم السريع يرد

تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني بسماء الخرطوم والدعم السريع يرد
وصرحت مصادر عسكرية بأن دفاعات الجيش السوداني أسقطت طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع أثناء هجوم على سلاح المهندسين في أم درمان. وأفاد شهود عيان لـ RT بأن طيران الجيش قصف صباح اليوم مواقع للدعم السريع في مناطق حمد النيل والدوحة غرب سلاح المهندسين بأم درمان.
 
من جهته، نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو قال إنها من عملية إسقاط مسيرة تابعة للجيش في منطقة الكدرو شمال بحري.
 
وأصدرت غرفة طوارئ أم بدة بأم درمان، بيانا يفيد بمقتل 15 مدنيا البارحة جراء سقوط مقذوفات "دانات" في المنطقة جراء القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع.
 
في غضون ذلك، رهن مساعد القائد العام عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن ياسر العطا، قبولهم بالهدنة بعد إنهاء ما سماه بالتمرد عن طريق توسعة عمليات تمشيط جميع أنحاء الخرطوم، وذلك خلال مخاطبته قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين.
 
وتستمر الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، للشهر الرابع على التوالي، وسط تكثيف دولي للمشاورات بشأن التوصل لحل للأزمة.
رقم : 1071767
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
25 تموز 2023
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
25 تموز 2023
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
25 تموز 2023
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
25 تموز 2023
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
25 تموز 2023
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
25 تموز 2023
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
24 تموز 2023
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين