تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني بسماء الخرطوم والدعم السريع يرد

وصرحت مصادر عسكرية بأن دفاعات الجيش السوداني أسقطت طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع أثناء هجوم على سلاح المهندسين في أم درمان. وأفاد شهود عيان لـ RT بأن طيران الجيش قصف صباح اليوم مواقع للدعم السريع في مناطق حمد النيل والدوحة غرب سلاح المهندسين بأم درمان.

من جهته، نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو قال إنها من عملية إسقاط مسيرة تابعة للجيش في منطقة الكدرو شمال بحري.

وأصدرت غرفة طوارئ أم بدة بأم درمان، بيانا يفيد بمقتل 15 مدنيا البارحة جراء سقوط مقذوفات "دانات" في المنطقة جراء القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع.

في غضون ذلك، رهن مساعد القائد العام عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن ياسر العطا، قبولهم بالهدنة بعد إنهاء ما سماه بالتمرد عن طريق توسعة عمليات تمشيط جميع أنحاء الخرطوم، وذلك خلال مخاطبته قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين.

وتستمر الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، للشهر الرابع على التوالي، وسط تكثيف دولي للمشاورات بشأن التوصل لحل للأزمة.