الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي الاخير جنوب شرق ايران

وقال العميد رادان في تصريحه، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمركز الشرطة 16 في زاهدان مركز المحافظة: من الطبيعي ان هنالك صراعا دائما بين الحق والباطل في الجهاد ومحاربة الاعمال الشريرة، وكل من يريد التعدي سيعاقب على أفعاله، مثلما تم القضاء في نفس اليوم على مرتكبي حادث الاعتداء على مركز الشرطة 16 (قبل فترة).

وأضاف: ان كل جهود زملائنا في شرطة الطرق والمرور منصبة على خلق الانضباط المروري لمنع وقوع إصابات على الطرق، وقد تم الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي حادث الاعتداء الإرهابي ضد شرطة الطرق وسيتم بالتأكيد معاقبتهم على أفعالهم.

وتابع: نعد المواطنين بأن كل من يخالف القانون سيتم التصدي له بحزم وفق القانون.