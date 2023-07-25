رئيس مجلس النواب الأمريكي يلوح بفتح تحقيق لعزل بايدن

وقال مكارثي في ​​تصريح لقناة "فوكس نيوز" إن تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن “يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة"، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب "أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة".

بدوره، عرض مساعد المدعي العام كارلوس أوريارت، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم غوردان، إتاحة المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس، الذي قاد التحقيق في قضية هانتر بايدن ، للشهادة.

وكتب أوريارتي:"نشعر بقلق عميق إزاء أي تحريفات لعملنا، يمكن أن تضر بثقة الجمهور في الإدارة العادلة".

ومن خلال إطلاق تحقيق، سيبدأ مكارثي عملية مطولة يأمل العديد من الجمهوريين أن تسفر عن أدلة لتعزيز قضية المساءلة.