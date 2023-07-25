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الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 13:36
لبنان..

'الحرس القومي العربي' يزور معلم الشهيد قاسم سليماني في وادي السلوقي

واضاف المصدر ان الزيارة تمت في أجواء ذكرى انتصار تموز عام 2006، حيث كان في إستقبال الوفد معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" خليل حسين.
 
وبعد جولة، داخل المعلم والتعرف على التجهيزات والأعتدة العسكرية التي كانت تستخدمها المقاومة الإسلامية في الدفاع عن لبنان خلال حرب تموز والفترة التي سبقتها، تحدث معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله خليل حسين، فأكد "اننا نعيش في زمن الانتصارات الذي صنعه ابطال المقاومة عبر مسار طويل من المواجهة والتضحيات، وما انتصار تموز 2006 الا خطوة من خطوات تحرر المنطقة من المشروع الاستعماري".
 
وأكد حسين "ان وحدة الساحات ليست شعارا بل حقيقة ظهرت في اكثر من محطة وباتت سلاح في وجه العدو الذي فشل وسيفشل في خلق اي فتنة و انقسام".
 
بدوره القائد العام ل"الحرس" أسعد حمود، أكد "أن هذا الموقع من حيث جغرافيته، يؤكد ديموغرافية الصراع مع العدو، حيث يشهد تراب هذا الوادي على المقاومة المستمرة منذ الاحتلال العثماني والفرنسي والصهيوني"، وقال:"أن الحرس القومي العربي سيتصدى لأي محاولة تقسيمية تدعو لها القوى الانعزالية واليمينية المتصهينة في لبنان كما تصدينا لمحاولات إسقاط الجمهورية العربية السورية وتقسيمها، فبذلنا العرق والدماء والأرواح والانفس وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
 
وأضاف:" نريد رئيسا يحمي الوطن بحمايته لحقوق الناس والفقراء، يسند ظهر المقاومة ولا يساوم على سلاحها وسلامة قيادتها، رئيسا لكل اللبنانيين يحاسب حيتان الفساد لا موظفا لديهم، رئيسا يحمي لبنان من التدخلات الخارجية ولا يرهن ثرواته للبنك الدولي ودوائر الاستعمار".
رقم : 1071774
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