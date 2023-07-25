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الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 15:00

أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية ليبيا

أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية ليبيا
واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان نظيرته الليبية نجلاء منقوش اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الخارجية في طهران.
 
وبعد مراسم الترحيب، بدأ أمير عبداللهيان ووزيرة الخارجية الليبية مفاوضاتهما الثنائية.
 
وتبادل الجانبان خلال هذا الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.
 
وهذه أول زيارة لوزير خارجية ليبي إلى طهران بعد التطورات الداخلية التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الأخيرة.
 
وفي اتصال هاتفي جرى قبل عدة أشهر، تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
 
ودعا أمير عبداللهيان في ذلك الاتصال نظيرته الليبية لزيارة طهران، حيث لقيت الدعوة الترحيب، كما بحثا بشأن إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ليبيا وإرسال السفير الإيراني إلى طرابلس.. ومن ثم تم إرسال السفير الليبي إلى طهران وإعادة فتح السفارة الإيرانية في طرابلس، وجرى إرسال الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة عين الله سوري لإعادة فتح السفارة، وكما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من قبل فقد تم تعيين سفير للبلاد في طرابلس.
رقم : 1071789
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