زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ولاية أضنة في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث، صباح الثلاثاء، أنه ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات ولاية أضنة جنوبي تركيا عند الساعة 08:44 (05:44 تغ) صباحا،على عمق 11.27 كم".

بدوره، أفاد والي أضنة "سليمان البان"، أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار وفقا للمعطيات الأولية، مشيرا إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

وأعرب "البان" عن أمنياته بالسلامة لجميع المواطنين في أضنة.

من جهته، أكد "يونس سيزار" رئيس "آفاد" عدم وجود أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة.

وذكرت المصادر التركية أن مبنى مهجورا تعرض لأضرار في مركز قضاء كوزان التابع للولاية، دون خسائر بشرية.