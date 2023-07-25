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الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 15:56

المطلب الرئيس لإيران هو التوقف عن الإساءة للقرآن الكريم

المطلب الرئيس لإيران هو التوقف عن الإساءة للقرآن الكريم
وأشار علي بهادري جهرمي، خلال تصريحات في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، إلى سیاسات الحكومة الإيرانیة في إدانة الإجراءات الأخيرة في السويد والدنمارك في إهانة القرآن الكريم و قال: تدخلت وزارة الخارجية في هذا الأمر في الوقت المناسب وعملت بفاعلية.. وأدان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ووزارة الخارجية هذا العمل القبيح منذ بداية ارتكابه.
 
وأضاف: تم استدعاء سفيري البلدين إلى وزارة الخارجية.. كما تم إيقاف عملية استقبال السفير السويدي الجديد وإیفاد السفير الإيراني إلى السويد.. وحتى تتخذ الحكومة السويدية إجراءات جادة للحفاظ على حرمة الكتب المقدسة والقرآن الكريم ولا تتعامل بجدية مع من أساء، فإن هذا القرار سيبقى ساري المفعول.
 
وقال إن الحكومة تتابع تنظيم وعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن.
 
وفي قسم آخر من تصريحاته لفت إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقال: "على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا، إلا أنه يشير إلى السير في طريق تحقيق خطط الحكومة".
 
وأضاف أن أحدث تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني عن معدل التضخم لهذا العام يؤشر علی استمرار الاتجاه التنازلي في معدل نمو التضخم في البلاد.. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض معدل التضخم بنسبة 2.5 بالمائة وبلغ إلى أقل من 40 بالمائة.
 
مضیفا أن: "انخفاض معدل التضخم یدل علی أن الطريق إلى تحقيق هذه الخطط يجري اتباعه، وقد وصلنا من تضخم بـ60 بالمائة إلى تضخم أقل من 40 بالمائة ".
 
وتابع بهادري جهرمي: "في نفس الوقت الذي نتحرك فيه خطوة بخطوة في اتجاه خفض وضبط نمو السيولة، نشهد النمو الاقتصادي حيث وصلت هذه النسبة إلى 11.7 بالمائة في صناعة الأدوية".
 
وعن التجارة الخارجية في الحكومة الحالية (حکومة الرئیس رئیسي) قال: وفقا لتقرير منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن حجم صادرات إيران إلى 15 دولة مجاورة في العام الذي تم فيه توقيع الاتفاق النووي كان 22 مليار دولار، لكن هذا الحجم من الصادرات بلغ أكثر من 30 مليار دولار خلال العام الماضي الإيراني.
 
وأضاف أن "الحجم الإجمالي لتجارتنا الخارجية مع جيراننا بلغ 58 مليار دولار خلال العام الإيراني الماضي بعد أن كان هذا الحجم من التجارة 32 مليار دولار في العام الذي تم فيه إبرام الاتفاق النووي."
 
وصرح أن حجم التجارة مع إفريقيا في الحكومة الحالية وصل من 600 مليون دولار إلى 1200 مليون دولار ليسجل نموا مزدوجا في هذا المجال.
 
و أوضح أن الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية بلغ 112 مليار دولار خلال العام الماضي .
رقم : 1071798
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