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الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 18:04

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة روابي العيسوية وحاصرتها ومنعت السكان من دخولها، حيث وفرت الحراسة والحماية للجرافات وطواقم سلطات الاحتلال التي شنت عملية إخلاء وهدم لمنازل ومنشآت وبركسات في المكان.
 
واقتلعت الجرافات أشجار زيتون تملكها عائلة أبو موسى السعيدي وأهالي من عشيرة السعيدي من الزعيم قرب العيسوية، ونفذت أعمال تجريف لمسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
 
في السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا على هدم منزله في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة.
 
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال أجبرت محمد السعود على هدم منزله، الذي يقطنه هو وعائلته المكونة من 5 أفراد، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة.
 
وأضاف المركز أنّ المنزل قائم منذ عدة سنوات، والعائلة تتخوف من هدم منزلين آخرين يمتلكانهما، بحجة عدم الترخيص.
 
يأتي ذلك، فيما استولت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي، ومركبة في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.
 
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واستولت على جرار زراعي لعائلة حمادة تحسين صوافطة، ومركبة لعائلة إبراهيم توفيق صوافطة.
رقم : 1071810
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