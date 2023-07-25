الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 تموز 2023 ساعة 18:30

'بوتين' يزور الصين في أكتوبر المقبل

وقال أوشاكوف، ردا على سؤال بشأن زيارة الرئيس بوتين المحتملة للصين: "من المعروف أننا تلقينا دعوة، وأننا نعتزم الذهاب إلى الصين عندما يعقد منتدى حزام واحد - طريق واحد".
 
"حزام واحد - طريق واحد" هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.
 
ويشير "الحزام الواحد" إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولا إلى تركيا.
 
فيما يشير "الطريق الواحد" إلى الطريق البحري المستلهم من رحلة بحرية قام بها الأدميرال "زينغ هه"، الذي أبحر بأسطول من السفن إلى أفريقيا في القرن الخامس عشر، ويعد رمزا لأصالة القوة البحرية الصينية.
 
وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
 
وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.
رقم : 1071813
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
25 تموز 2023
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
25 تموز 2023
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
25 تموز 2023
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
25 تموز 2023
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
25 تموز 2023
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
25 تموز 2023
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل
24 تموز 2023
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
تشييع شهداء الهجوم الارهابي على دورية شرطة الطرق جنوب شرق ايران
24 تموز 2023
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
رئيس الجمهورية: منح الاذن بحرق القرآن الكريم رمز للجاهلية الحديثة
24 تموز 2023
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين
24 تموز 2023
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
24 تموز 2023
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
22 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
خطّة أردوغان لإعادة اللاجئين السوريين