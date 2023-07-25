ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات

انضم صاروخ كروز "أبو مهدي" للوحدات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري خلال مراسم خاصة اقيمت صباح اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، للوحدات البحرية للجيش والحرس الثوري، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، ونائب قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال حمزة علي كاوياني، وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري.

إنجاز آخر للصناعات الدفاعية الايرانية؛ صاروخ 'الشهيد أبومهدي' من طراز كروز نتاج المحققين والمنتجين الايرانيين في مؤسسة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع، يدخل مرحلة الانتاج المكثف ويسلم لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية. صاروخ يمتاز بإمكانية استهداف هدف واحد لعدة صواريخ من جهات مختلفة وتدمير أو تعطيل العوامات، بما فيها السفن الحربية والمدمرات والاساطيل الصغيرة وإمكانية التحضير وردة الفعل السريعة والدقة الفائقة في التسديد والقوة التدميرية العالية وعلى مدى ألف كيلومتر. وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني:"وزارة الدفاع وفي إطار نظرية ايران الدفاعية ورفع مستوى قدراتها الصاروخية والدفاعات الجوية سلمت لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية منظومة ابي مهدي البحرية البعيدة المدى من طراز كروز، والتي ستزيد من نطاق الدفاع البحري عدة مرات مقارنة بالماضي، وسنتمكن من إطلاق النار على الأهداف البحرية المتحركة للعدو من أعماق بلادنا وفي أماكن خفية تماما." صاروخ 'الشهيد ابو مهدي' يمتاز بالتحليق في ارتفاعات قصوى وله قابلية تفادي مجالات رصد رادارات العدو وله امكانية التحكم بانتقاء الأهداف في الحروب واجتياز الموانع خلال فترة التحليق وهو من الصواريخ الذكية ويطلق من منصات مختلفة من السواحل والقطع البحرية العائمة والغواصات أو في الجو ما يمكنه من تنفيذ انواع السناريوهات لضرب الاهداف المختلفة. وقال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري:"إحدى ميزات هذا الصاروخ تتمثل في إبعاد العدو عنا وبإمكانه إصابة الأهداف بدقة وضربها في أعماق البحر. هذا الصاروخ يحمل اسم شهيد مظلوم، استشهد علی يد الأمريكان ونأمل أن نثأر له بهذا الصاروخ". وقال نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني:" مزج هذا الصاروخ مع الصواريخ الأخرى يكمل قوة الردع والدفاع للبحرية الايرانية، وبالإمكانيات والخصائص التي يمتلكها هذا الصاروخ، يمكننا رفع قدراتنا الردعية وتأمين سلسلتنا الدفاعية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والبحار الحرة. "

ويعد صاروخ كروز "أبو مهدي" أحد منتجات الصناعة الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ، ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر ، ويمكنه تدمير أي هدف ، وبذلك ضاعفت مدى الدفاع البحري لجمهورية إيران الإسلامية مقارنة بما كان عليه في السابق ويمكن أن يغطي مجموعة واسعة من العمليات.

استخدام متفجرات ذات قوة تدميرية عالية في الرأس الحربي لصاروخ "أبو مهدي" أعطى هذا الصاروخ القدرة على تدمير جميع أنواع البوارج والفرقاطات والمدمرات.

صاروخ "أبو مهدي" يمكن اطلاقه من جميع أنواع القطع الثابتة والمتحركة ، ونظام التوجيه والملاحة له قادر على تحديث الوضع النهائي للهدف أثناء التحليق.

رد الفعل السريع ، وإدارة اختيار الهدف في الميدان ، والالتفاف على دفاعات العدو، والقدرة على الإطلاق من الأعماق؛ هي من بين ميزات صاروخ كروز البحري "أبو مهدي".

يمتلك صاروخ "أبو مهدي" القدرة على التحليق على ارتفاع منخفض وتحت نطاق رادار العدو ، ويمكنه تغيير مساره وارتفاعه حسب التعقيدات الجغرافية وأنظمة دفاع العدو.

هذا الصاروخ هو أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميم مسار طيران الصاروخ في نظام القيادة والتحكم ولديه القدرة على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وكذلك رادار العدو ومواقع دفاعه الجوي ويصيب الهدف من اتجاهات مختلفة.