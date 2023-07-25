جبهة الخلاص الوطني التونسية تحتج ضد الرئيس 'قيس سعيد'

وتجمع نحو 300 شخص اليوم الثلاثاء،بدعوة من جبهة الخلاص المعارضة، قبالة المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، المكان التقليدي لتجمعات المعارضة احتجاجا على أسلوب سعيد في الحكم، وفي الذكرى الثانية لإعلانه، التدابير الاستثنائية وحله أغلب الهيئات الدستورية تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 66 لعيد الجمهورية التونسية.

ورفع المحتجون شعارات "الحرية للمعتقلين السياسيين"و"يسقط الانقلاب" و"حريات حريات لا لقضاة التعليمات (القضاة الذين يتلقون التعليمات)".

وفي فبراير شباط، شنت السلطات حملة قبضت خلالها الشرطة على نحو عشرين من القيادات السياسية البارزة، بمن فيهم قادة في جبهة الخلاص بتهمة التآمر ضد أمن الدولة.

بينما تتهم المعارضة سعيد بتنفيذ انقلاب بعد أن أغلق البرلمان قبل عامين وصاغ دستورا جديدا بشكل منفرد ولكن "سعيد"يعتبر خطواته ضرورية وقانونية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

وخلال الاحتجاج قال نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص "كيف يمكن لرجل مثل الغنوشي، رجل متقدم في السن وله إشعاع فكري وسياسي أن يكون في السجن؟".