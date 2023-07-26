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الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 07:52
الجهاد الإسلامي: معركة جنين أفشلت مخطط نتنياهو
وشدد الهندي على الإيمان بأنّ "وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله أساس المقاومة"، وهي ثبتت في معركة "بأس جنين"، ومكّنته من الانتصار فيها، بحيث تقاسمت كتيبة جنين السلاح والمال مع كتائب شهداء الأقصى، والفصائل الأخرى.
مصدر :
وكالات
رقم :
1071902
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