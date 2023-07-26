الجهاد الإسلامي: معركة جنين أفشلت مخطط نتنياهو

اسلام تايمز (فلسطين) - أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "أراد صورة نصر يؤكد فيها قوة الردع، إلا أنّ مخططه فشل في مدينة جنين ومخيمها، من دون أن يحقق أي إنجاز".