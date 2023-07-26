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الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 12:06

الاتحاد الأوروبي ينوي تشديد العقوبات على بيلاروس

الاتحاد الأوروبي ينوي تشديد العقوبات على بيلاروس
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنسيق العقوبات ضد بيلاروس مع العقوبات ضد روسيا، حتى لا تكون هناك أي استثناءات للأسمدة البيلاروسية التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يشتريها.
 
وتعتزم اللجنة "صياغة الاتفاق واتخاذ قرار تنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات فيما يخص ضلوع بيلاروس في العدوان الروسي ضد أوكرانيا"، على حد وصفها.
 
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق الإجراءات التي قد تنتهي بفرض العقوبات في غضون عدة أيام.
 
ولم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على هذه العقوبات منذ عدة أشهر.
 
وحسب المصادر الدبلوماسية في بروكسل، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين سيتم النظر فيهما، هما فرض الحظر على توريدات الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروس، والحظر على تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
رقم : 1071945
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