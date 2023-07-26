إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات

وقال إسلامي في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: إنجازنا المكمل هو أننا تمكنا من إنتاج الكعكة الصفراء من الفوسفات ليضاف إلى مصادر اليورانيوم المشعة كما اوصل زملاؤنا ، الثوريوم الى النتيجة اللازمة.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: محطة بوشهر تنتج باستمرار 1020 ميغاواط من الكهرباء في الساعة ونحن نتجه نحو انتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية.

وقال: إن خارطة الطريق لتوطين محطات الطاقة النووية هي أحد الإجراءات المهمة التي تم تنفيذها تماشياً مع الوثيقة الشاملة للاعوام الـ 20 القادمة ، وبفضل الله ، لدينا اليوم خارطة طريق عملانية وتنفيذية تماما.

وأضاف إسلامي: بدات الخطوة الأولى للعمليات التنفيذية لمحطة كارون النووية لتوليد الكهرباء. ويتم حاليا التوقيع على عقود لتصنيع أجزائه ومكوناته في صناعات البلاد، ويجب أن تكون الصناعة النووية قادرة على تنفيذ كامل عملية التصميم والبناء والتشغيل داخليًا. وهذا ما تم توقعه في الخطة الخمسية السابعة.

وقال: لقد حددنا خمس مناطق ساحلية من البلاد لبناء محطات نووية ونحن نتجه نحو إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية.

واوضح بان هنالك تفاعلا مستمرا ومستقرا بين إيران والوكالة ؛ وقال: تستند علاقتنا مع الوكالة على بيان مارس مع السيد غروسي (مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية) على أساس الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: أرسلنا وثائق للوكالة بخصوص المكانين المتبقيين اللذين زعم ​​أنهما ملوثان باليورانيوم ، وإذا لم يتم قبولهما فسوف نوضح ونقدم المزيد من الوثائق.