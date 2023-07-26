الجزائر.. الحماية المدنية تخمد 80% من الحرائق

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن "مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 في المئة، وذلك بفضل التجند المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات، وتتواصل هذه الجهود لاخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها".

واقتربت درجة الحرارة في الجزائر من 50 درجة مئوية، وسجلت، الاثنين الماضي، 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة، التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي، وارتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية بلغت 18.697 ميغاوات.

ومساء الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد، في ولايات شمالية وشرقية إلى 34 قتيلا، بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.

ولامست درجة الحرارة في عدة مناطق جزائرية في صحراء البلاد وشمالها، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 50 درجة مع استمرار موجة الحر منذ أسابيع.