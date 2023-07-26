الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 13:07

شهيد فلسطيني وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

شهيد فلسطيني وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس
وبينت وزارة الصحة: أن الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر.
 
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور البسيوني بعد إصابته في القدم برصاص الاحتلال في مخيم العين في نابلس ونفاذ ذخيرته خلال مقاومته لقوات الاحتلال .
 
وحاصرت قوات الاحتلال"الإسرائيلي" أحد المنازل في مخيم العين بنابلس، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بعد محاصرة منزله ، وسط تهديدات بتفجير المنزل .
 
وقال الهلال الأحمر: إن مواطناً قد أصيب بجراح خطيرة خلال اقتحانم قوات الاحتلال لمخيم العين بنايلس ، بالإضافة إلى إصابة سيدة في المكان.
 
وقالت سرايا سرايا القدس - كتيبة نابلس : إن المجاهدين اكتشفوا أمر قوة خاصة في مخيم العين واستهدفوهم بصليات كثيفة من الرصاص.
 
ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم العين بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل.
 
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من التقدم نحو مخيم العين، وتفرضاً حصارا على المنطقة ووتنشر قناصتها على أسطح المنازل.
 
وزعم الاحتلال اعتقال المطارد المحاصر في مخيم العين بنابلس ، قبل انسحابه من المخيم .
رقم : 1071959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
26 تموز 2023
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
26 تموز 2023
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
26 تموز 2023
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
26 تموز 2023
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
26 تموز 2023
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
26 تموز 2023
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
25 تموز 2023
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
وزير الدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لايران عدة أضعاف
25 تموز 2023
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
الادميرال تنكسيري: صاروخ أبو مهدي يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية
25 تموز 2023
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
ايران تستخدم الذكاء الصناعي في صناعة صاروخ "أبو مهدي المهندس"
25 تموز 2023
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
حرب شوارع بين الشرطة ‘‘الإسرائيلية‘‘ ومعارضي انقلاب نتنياهو القضائي في القدس المحتلة
25 تموز 2023
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
هل انتهت أسطورة ‘‘بيرقدار‘‘ التركية في أوكرانيا؟
25 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب