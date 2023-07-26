العالم الاسلامي يحيي الليالي العشر الأولى من شهر محرم

واشار مصدر الى توافد الحلبيون من مختلف مناطق المدينة وريفها إلى مقام مشهد النقطة للمشاركة بمراسم إحياء الليالي العاشورائية التي تضمنت تلاوات للقرآن الكريم وخطب دينية سردت جوانب من أحداث واقعة الطف في كربلاء سنة 61 للهجرة .
وأكد المشاركون بأن إحياء مجالس عزاء أبي عبد الله الحسين هو تجديد لعهد سيد الشهداء بالسير على دربه في الدفاع عن الإسلام الصحيح, وأهمية التضحية في سبيل نصرة المستضعفين والمظلومين ومواجهة قوى الاستكبار في كل بقاع العالم .
وإلى باكستان يجتمع محبو أهل البيت عليهم السلام في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين لإحياء ذكرى استشهاده رغم الإرهاب الذي يهدد إقامة الشعائر الحسينية في البلاد.
أيام عزاء حداد تعيشها باكستان، وتتشح بالسواد حزناً على سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده؛ مجالس العزاء ومواكب اللطم والرثاء، ابرز ما يميز شهر محرم الحرام الذي يحييه الباكستانيون بمشاركات غفيرة.
وقال أحد المشارکين في العزاء:"كل ما نملك هو بفضل الثورة الحسينية الخالدة، هي اكسير الحياة الذي نعيش بفضله، لهذا السبب احرص على توريث تعاليم وعطاءات كربلاء لأولادي فهي زادهم في الدنيا والآخرة".
رغم المخاطر الأمنية والإرهاب الذي يتقفى أثر من يحمل راية سيدالشهداء عليه السلام، يصر الباكستانيون على احياء المناسبة بحماس منقطع النظير، وليكون الشعار "لبيك يا حسين ولو زهقت دونك الأرواح".
وقال ولاية علي وهو أحد المشاركين في العزاء:"التكفير لم يرعبنا يوماً خاصة عندما يتعلق الأمر بسيد الشهداء عليه السلام، وهل هناك من شيء ألذ من الشهادة على درب من نحب، كيف واذا كان المعشوق آل بيت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم.
وقال محمد وهو طفل باکستاني مشارك في العزاء:"آتي مع جدتي يوميا الى هنا ولا نخاف شي، لأننا كما تقول جدتي لا ننشر الى الحب والإنسانية".
الى جانب الشعائر الحسينية التي يشارك فيها جميع محبي اهل البيت عليهم السلام من كل الطوائف والعرقيات، تقام أيضاً المؤتمرات والندوات العلمية لتجتمع العبرة مع العبرة لتلقف دروس كربلاء وتطبيقها في عصرنا الحالي، وكل ذلك تحت مظلة سيد الشهداء عليه السلام.
وفي اليمن نظمت أمس مديريات المربع الشرقي لمحافظة الحديدة فعالية خطابية وثقافية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1445ھ تحت شعار ” هيهات منا الذلة”.
وخلال الفعالية التي أقيمت بمديرية باجل بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون المديريات الشرقية عامر مثنى عامر ، تناول مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة فيصل الهطفي، بعض الجوانب من مظلومية آل بيت الرسول عليهم السلام وأهمية عودة الأمة الى قضاياها والسير على نهج رسول الله الأعظم، ومنهج وثورة الحسين في مواجهة أعداء الأمة.
واستعرض الدروس والعبر المستفادة من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في تفعيل و تعزيز الصمود والثبات لمواجهة وأفشال مخططات ومؤامرات العدوان.
وأشار الهطفي، الى أن هذه الذكرى تعزز في النفوس النهج الذي انتهجه الإمام الحسين في تجسيد معنى العزة والكرامة وإعادة الأمة الى مسارها الصحيح..
بدوره أكد مدير مديرية باجل عبدالمنعم الرفاعي، أن سيرة الإمام الحسين ودورها في إعادة الأمة الى نهج رسول الله الأعظم وسنته ، مشيرا الى أهمية تفاعل كافة شرائح المجتمع بإحياء هذه الذكرى لتذكير الأمة بجريمة كربلاء وآثارها على الامة .
وأشار مدير المديرية الى أن احياء ذكرى عاشوراء رسالة واضحة للأمة لنصرة كتاب الله والتحرك لاتخاذ مواقف جادة لمقاطعة دولة السويد وغيرها من الدول التي تشجع للإساءة للدين الإسلامي وإحراق كتاب الله.
تخلل الفعالية بحضور مدراء مديريات المربع الشرقي وقيادة وموظفي المكاتب التنفيذية، والكوادر التربوية، قصيدة للشاعر أحمد هيجة..