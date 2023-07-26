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الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 17:23

العميد فدوي: اميركا تقر بعدم تحقيقها اي انتصار امام الثورة الاسلامية

العميد فدوي: اميركا تقر بعدم تحقيقها اي انتصار امام الثورة الاسلامية
وفي كلمة القاها العميد فدوي اليوم الاربعاء امام ملتقى التضحية والمقاومة في مدينة اراك (وسط) اعتبر بأن محور المقاومة في المنطقة قد حارب الارهاب بقلوب متحدة جعلت الابدان جسدا واحدا حيث حارب الجميع يدا بيد ودحروا العدو.
 
واضاف: استطعنا انشاء وحدة (قتالية) موحدة القلوب ، ليس على ارضنا ، بل على بعد اكثر من الف كيلومتر حيث انشأت شياطين العالم ، داعش التكفيري لمحو الاسلام، لكن شهيدا عظيما اسمه قاسم سليماني وقف في وجه هؤلاء.
 
وقال: ان العناية الربانية جعلت افئدة الامة وليس فقط الشعب الايراني ، تهوي نحو الشهيد سليماني.
 
واشار العميد فدوي ان عداء الاعداء للثورة الاسلامية لم يتوقف حتى لحظة واحدة منذ انتصار الثورة الاسلامية لكن الاميركيين اعترفوا بانفسهم مرارا وتكرارا، بأنهم فشلوا في تسجيل حتى انتصار واحد امام الثورة الاسلامية.
 
وقال : صحيح ان اميركا هي قوة مادية كبيرة في هذا العالم ولديها كل شيء، ولا يمكن ان نقيس أنفسنا بها من الناحية المادية ويمكن ان لا نجاريهم في العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، لكن العدو يعترف دوما أنه عجز عن تسجيل حتى انتصار واحد، وان وزيرة الخزانة الاميركية اعترفت قبل نحو شهرين بأنهم يحاربون الثورة الاسلامية منذ 44 عاما لكنهم لم يسجلوا أي انتصار وتلقوا الهزيمة.
رقم : 1071987
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