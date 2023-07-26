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الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 18:01

السيسي يصل 'بطرسبورغ' في روسيا.. هل يلتقي بوتين؟

السيسي يصل
وهبطت طائرة الرئيس المصري في مطار "بولكوفو" في بطرسبورغ، وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف للصحفيين إن الرئيس السيسي سيجتمع اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وقضايا دولية وإقليمية.
 
وفي وقت سابق أكد أوشاكوف مشاركة 49 دولة إفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.
 
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة عشية انطلاق القمة.
 
وتحتضن بطرسبورغ قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.
 
ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.
 
وسبقت منتدى بطرسبورغ سلسلة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقيا، أبرزها زيارات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دول القارة السمراء.
 
وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية، في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة "روسآتوم"، التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.
 
وعقد المنتدى الروسي الإفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم.
 
وحضر القمة 54 من قادة الدول الإفريقية، وتم توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت تريليون روبل، كما عقدت 569 اجتماعا خلال المنتدى برعاية مؤسسة "روس كونغرس".
رقم : 1072000
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