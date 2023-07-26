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الأربعاء 26 تموز 2023 ساعة 20:26

وزير الطاقة: يجب اطلاق حصة ايران من مياه نهر هيرمند

وزير الطاقة: يجب اطلاق حصة ايران من مياه نهر هيرمند
وتطرق محرابيان ، في تصريح لوكالة ارنا ، الى آخر المتابعات بشأن حصة ايران من نهر هيرمند وقال: وفقًا للاتفاقية الدولية بين إيران وأفغانستان ، فان حصة ايران من نهر هيرمند هو حق قانوني وطبيعي ودولي للجمهورية الإسلامية.
 
وذكر أننا لن نتنازل عن هذا الحق ، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة ستتابع هذا الأمر بجدية ، ولحسن الحظ أن وزارة الخارجية تحملت المسؤولية في هذا الصدد وهي تتابع هذا الأمر حتى الآن الى يتم إطلاق حصة ايران في أسرع وقت ممكن والحصول عليه .
 
وفي اشارة الى خطط وزارة الطاقة لتوفير مياه الشرب قال محرابيان: إن وزارة الطاقة لم تتأخر في توفير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وتقوم بتنفيذ مشاريع على عدة مستويات. وعلى مستوى الطوارئ ، قمنا بحفر العديد من الآبار في منطقة سيستان والمنطقة العامة حولها ، وسيتم تشغيل هذه المشاريع واحدة تلو الأخرى.
 
وفيما يتعلق بخطة وزارة الطاقة لإزالة ملوحة المياه في منطقة سيستان ، أكد وزير الطاقة: خططنا لتنفيذ محطة تحلية مياه بطاقة 100 ألف متر مكعب لهذه المنطقة الى جانب عدة مشاريع اخرى هي قيد المتابعة.
 
وأكد أننا سنلبي هموم الأهالي فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب والصرف الصحي ، وقال: من بين هذه المشاريع خط نقل المياه من بحر عمان إلى المنطقة الشرقية من محافظة سيستان وبلوشستان وخراسان رضوي وخراسان جنوبي . وفي محافظة سيستان وبلوشستان ، يرتبط جزء كبير من هذا التخصيص بمياه الشرب وجزء آخر يتعلق بالصناعة ويتم تنفيذ هذه الخطط وفقًا للجدول الزمني.
رقم : 1072016
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