النيجر.. عسكريون يعلنون الإطاحة بالرئيس محمد بازوم

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العسكرين أعلنوا حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.



في سياق متصل اعلنت وكالة رويترز ان عسكريين في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود.