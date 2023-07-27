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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 07:27

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

واقتحمت قوات الاحتلال “حي النقار” في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

ومساء أمس الأربعاء، أصيب صحفي برصاص الاحتلال، خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي، وتمركزت مقابل بناية طنوس، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان، في الوقت الذي اقتحم فيه عدد من المستوطنين المكان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان العزّل الذي خرجوا للتصدي للاقتحام.
مصدر : وكالات
رقم : 1072080
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