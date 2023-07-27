سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي في أوكرانيا

وجاء في بيان الإدارة العسكرية عبر قناتها بموقع تلغرام: "سماع أصوات الانفجارات في منطقة خميلنيتسكي".



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في المقاطعة.



وتقول السلطات الروسية أن القوات المسلحة للبلادا تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.