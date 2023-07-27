الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تموز 2023 ساعة 08:13

السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤول بالدوما الروسي

السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤول بالدوما الروسي
وفي هذا الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء في مقر الدوما الروسي، أكد سلوتسكي أن التفاعل بين إيران وروسيا مستمر كحليفين استراتيجيين والتعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والأمن والثقافة آخذ بالنمو.

ورحب عضو مجلس الدوما الروسي بتعزيز التعاون البرلماني بين موسكو وطهران، وأعلن استعداد روسيا للمشاركة في الاجتماع القادم لمنتدى التعاون البرلماني الآسيوي بمبادرة من إيران.

وأعرب سلوتسكي عن ارتياحه للخطوات التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان في حل القضايا الثنائية، وذكّر بدور الأطراف الثالثة في تدمير العلاقات بين طهران وباكو، وقال: متابعة موضوع ممر "شمال – جنوب" في إطار التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وجمهورية أذربيجان، ستلعب دورا بناء في استمرار هذا المسار.

وفي جزء آخر من حديثه، استنكر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما تدنيس القرآن الكريم في السويد والدنمارك وقال: لا يحق لأحد أن يهين المقدسات، ونعتبر التصرف الذي حصل في بعض الدول الأوروبية بانه خاطئ، ولهذا السبب فقد قدمنا في بيان الدوما، ​​ردا قويا على هذا العمل المهين.

*يمكن البدء في إنشاء خط سكة حديد رشت - آستارا

وفي هذا اللقاء، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، في إشارة إلى المتابعة الثنائية لتنفيذ عقد إنشاء خط سكة حديد "رشت – آستارا" (شمال غرب إيران): إن وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية قد حصلت على جزء كبير من الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وبالتالي، يمكن البدء في إنشاء خط السكة الحديد هذا ؛ ومع المتابعة المستمرة، سيتم تجهيز الجزء المتبقي من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع.

وفي إشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه المجالس والبرلمانات الآسيوية في العلاقات بين دول هذه القارة، قال كاظم جلالي: إن تطوير التعاون البرلماني بين إيران وروسيا مطروح على جدول الأعمال، ولهذا الغرض، سنشهد في المستقبل القريب، زيارات متبادلة لوفود برلمانية بين البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب جلالي عن تقديره لمواقف الرئيس بوتين والدوما في إدانة تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، وقال: إن الكتاب المقدس لمسلمينا هو خطنا الأحمر، والإجراء الذي تم في هذا الصدد وهو تدنيس القرآن الكريم في الدول الغربية كان جريمة جرحت مشاعر العالم الإسلامي، والدول التي أساءت إلى المقدسات الإسلامية هي المسؤولة عن ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1072085
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
27 تموز 2023
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
27 تموز 2023
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
27 تموز 2023
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
27 تموز 2023
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
26 تموز 2023
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
26 تموز 2023
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
26 تموز 2023
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
26 تموز 2023
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
26 تموز 2023
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
26 تموز 2023
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
26 تموز 2023
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
25 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟