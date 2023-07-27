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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 08:24

أمير عبداللهيان يزور إسلام آباد

أمير عبداللهيان يزور إسلام آباد
وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أعلن في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر يوم 22 تموز الجاري، أنه دان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حرق القرآن الكريم في السويد، فيما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين الإيراني والباكستاني تباحثا حول عدة مواضيع ثنائية.

بدوره أشار وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في يوم 17 آيار الماضي لدى لقائه وكيل وزارة الخارجية الباكستانية "أسد مجيدخان" إلى ماضي العلاقات بين طهران وإسلام آباد والقواسم المشتركة بينهما في العلاقات الحالية التي وصفها بأنها جيدة وفي طريقها نحو النمو.

وأكد وزير الخارجية ضرورة استخدام الطاقات الموجودة في هذه العلاقات، مشددا على أن إيران الاسلامية لن ترى أي قيود في تعزيز العلاقات بين كلا البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1072089
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