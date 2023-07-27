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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 10:15

روسيا تدحض المعلومات الأمريكية المضللة حول الأطفال الأوكرانيين

روسيا تدحض المعلومات الأمريكية المضللة حول الأطفال الأوكرانيين
وأضافت السفارة في بيان نشرته أمس الأربعاء في قناتها على تيلغرام: "لاحظنا جلسات استماع دورية مفعمة بالروسفوبيا في لجنة هلسنكي التابعة للكونغرس الأمريكي. هذه المرة ، قرر المشرعون والمسؤولون الحكوميون الأمريكيون استعراض أنفسهم في موضوع يتسم بأهمية خاصة - الأطفال الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة. نرفض بشدة محاولات واشنطن لتحقيق مكاسب سياسية بشكل وقح عن طريق التضليل والتقييمات المنحازة والاتهامات السخيفة تماما ضد السلطات الروسية في هذا الموضوع".

وشددت السفارة على أن روسيا "تؤكد بأفعالها التزامها بحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وهي تواصل بذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت السفارة إلى أن الجانب الأمريكي "يتكتم على جرائم الفصائل الأوكرانية المسلحة، وهو أمر يثير الاستغراب الكبير. واعتبارا من فبراير عام 2022 تعرضت أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للقصف من جانب القوات الأوكرانية أكثر من 19 ألف مرة، وتسبب ذلك بمقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين بما في ذلك حوالي 200 من القاصرين".

وأكد البيان على أن ‘‘وحشية نظام كييف تخطت كل الحدود. على سبيل المثال، في إحدى المدارس في مدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك، أقام النازيون الجدد الأوكرانيون "غرفة تعذيب" حقيقية للأطفال. وهناك تم تصوير وقائع تعذيب الأطفال’’.
مصدر : وكالات
رقم : 1072100
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