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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 11:39

سوريا.. وقفة احتجاجية ضد الاحتلال الأمريكي في دير الزور

سوريا.. وقفة احتجاجية ضد الاحتلال الأمريكي في دير الزور
وقال المصدر إن" شيوخ القبائل والعشائر العربية في وادي الفرات ينفذون وقفة احتجاجية في مدينة البوكمال شرق دير الزور ضد الوجود الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية وتأييداً للجيش السوري".
رقم : 1072106
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