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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 12:19

رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع المقر المركزي لزيارة الأربعين، حيث أشار إلى التقرير الخاص بالإجراءات التي اتخذتها الهيئات التنفيذية والوزارات والمحافظات لإقامة مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بشكل رائع، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى دراسة نقاط الضعف والقوة خلال مراسم الأعوام السابقة ووضع الخطط هذا العام بالشكل الذي يقلل من نقاط الضعف ويزيد من نقاط القوة حتى يشعر زوار الإمام الحسين في هذه المراسم بحالة روحية عالية وأمان .

ووصف الرئيس حدث الأربعين العظيم المشيد للحضارة بأنه "مظهر من مظاهر الإخلاص والروحانية" و "خطوة مهمة نحو تكوين حضارة إسلامية جديدة" و "مجد وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها" و "تعبيراً عن محبة الناس وتعلقهم بالإمام الحسين (ع)".. مشيراً إلى الرغبة الواسعة لدى الناس في حضور مراسم الأربعين العام الماضي، وأكد على زيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار الإمام الحسين (ع).

وأعتبر الرئيس الإيراني بأن النقل والغذاء والإقامة تمثل الركائز الأساسية لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) وكلف الأجهزة التنفيذية بوضع خطة دقيقة وصحيحة مقترنة بالتنفيذ الصحيح والمراقبة المستمرة إلى جانب الجهود الإعلامية وتوضيح الأمور في وقتها من أجل تحسين نوعية إقامة هذه المراسم وتسهيل الاستفادة الروحية للزوار منها.

وأكد رئيسي على أهمية دور الإعلام الوطني في شرح وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة للزوار، وحل مشكلة جوازات سفر الزوار من خلال تسهيل إصدار جوازات سفر جديدة وبطاقات المرور والتأمين، والرقابة الصارمة على بيع وتسعير تذاكر النقل الجوي والبري، والفحص التفصيلي لمنشآت الجانب العراقي عند الحدود المختلفة لاستقبال الزوار .
مصدر : وكالات
رقم : 1072112
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