‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ تنعى الشهيد فـارس أبو سمـرة من قلقيلية

وعزت الحركة عائلة الشهيد وأهلنا في قلقيلية الصمود، مؤكدة أن دم الشهداء الممتد في كل الساحات، سيشعل مزيدا من وقود الثأر والانتقام في وجه العدو، ويزيد من صمود شعبنا وبسالة مقاومينا على استمرار طريق الحرية رغم حجم التضحيات.



واستشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.وعزت الحركة عائلة الشهيد وأهلنا في قلقيلية الصمود، مؤكدة أن دم الشهداء الممتد في كل الساحات، سيشعل مزيدا من وقود الثأر والانتقام في وجه العدو، ويزيد من صمود شعبنا وبسالة مقاومينا على استمرار طريق الحرية رغم حجم التضحيات.



واستشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.